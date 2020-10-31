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萬聖小鬼怪上門拜訪派出所 員警發糖「不搗蛋」

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

今天是萬聖節，各地區都有孩童盛裝打扮慶祝佳節，文山區轄內的紐西蘭幼兒園，也舉辦萬聖節親子活動，小朋友在師長精心打扮下，變裝成童話公主、超級瑪利歐、鬼娃恰吉、超人、書生裝等造型集體遊街，吸引不少路人眼光，幼兒園孩童們在家長的帶領下進行遊街，其中一站來到了文山一警分局指南派出所。

為迎接小朋友們闖派出所搗蛋要糖果，指南派出所特別準備了各式各樣小朋友喜歡的糖果以及各式精美的犯罪預防宣導禮品，當小朋友抵達派出所大喊「Trick or treat（不給糖就搗蛋）」時，員警除分發糖果給這些可愛的小鬼怪外，並教導他們交通安全、預防犯罪等觀念，在場孩童都收穫到豐富的糖果與知識，結束後露出滿足表情向員警道謝，也與派出所的員警們拍照留念。

小朋友離去時，都露出天真無暇的笑容表示，明年還要再來。員警也熱情地回應說「歡迎你們再來搗蛋」。

文山一警分局表示，非常歡迎小朋友來分局「搗蛋」，這次活動不僅讓孩童們感受到萬聖節的歡樂氣氛，也透過參訪派出所讓孩童對警察的工作有了初步的認識，並藉由交通安全及預防犯罪宣導，讓這群國家未來的主人翁，從小培養正確的守法觀念。

台北市文山區幼兒園小朋友，到派出所「搗蛋」。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區幼兒園小朋友，到派出所「搗蛋」。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區幼兒園小朋友，到派出所「搗蛋」。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區幼兒園小朋友，到派出所「搗蛋」。記者廖炳棋／翻攝

萬聖節 幼兒園 紐西蘭

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