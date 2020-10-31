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台南3樓民宅火警 火勢猛烈疑燒金紙釀禍
台南市安南區國安街156巷住宅上午7時42分傳出火警，3樓加蓋鐵皮屋冒出雄雄大火，住戶一度又跑進屋內，經緊急撤出後，僅耳鼻稍微燻黑，並無大礙，消防局救災救護指揮中心據報後，調派大批人車趕往灌救，火勢波及隔壁連棟鐵皮屋，所幸火勢很快被控制，警消初步調查，可能是住戶燃燒金紙釀禍，起火原因仍待進一步釐清。
消防局調派大批人車趕抵現場時，遠處就可以看到火煙從3樓冒出，附近住戶據報後也緊急撤出，擔心火勢延燒，鄰居憂心忡忡，消防局趕抵現場後，也逐一清查住戶有無人員受困，還好一度又跑進屋內的住戶已撤出，但耳鼻稍微燻黑，仍由救護車載往醫院觀察。
這場大火20多分鐘獲控制，民宅3樓佛堂及貯藏室等都付之一炬，波及隔壁住戶加蓋鐵皮屋天花板等，消防局指出，起火原因仍需進一步調查。
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