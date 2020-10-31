台南3樓民宅火警 火勢猛烈疑燒金紙釀禍

國人料理常用的蒜頭，今年9月飆出22年來最大漲幅，一斤要200多元。私梟見有利可圖，在枕頭套袋內夾藏大蒜走私進口，貨櫃在基隆港儀器檢查時發現異狀被攔下，8000公斤大蒜全數沒入、銷毀，讓許多因為大蒜價飆買不下手的民眾大嘆暴殄天物。

2020-10-31 06:00