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影／來自美國的禮物要先付費45K 警查出帳戶在馬來西亞
台中市民林姓女子10月25日晚間收到美國友人傳來訊息，說要寄送驚喜禮物給林女，但須她自行負擔運費美金1550元，折合新台幣約4萬5000元，林女隔天上午隨即至銀行匯款，所幸銀行行員關心提問，發現受款帳戶位於馬來西亞而非美國，提醒林女可能遭詐，並請警方到場協助勸阻，在警方及行員的合力勸說下，林女才打消匯款的念頭，阻詐成功。
台中市警三分局立德派出所警員林其賢、江文嘉，10月26日中午，接獲轄內銀行報案，指稱有名顧客疑似遭詐請警方到場了解。據銀行經理表示林姓女子2年前至美國遊學的時候認識1名美國友人，回台後仍以手機通訊軟體保持聯繫。
未料該名友人突然告知要寄送禮物給林女，又不願透露是何種禮物，僅說是個驚喜，惟需要林女自行負擔國際運費，後續又接獲另一陌生帳號傳送簡訊，內容告知需要匯款運費美金1550元，並提供匯款資訊，林女不疑有他，隔日中午即前往銀行匯款。
經了解該受款帳戶並非林女美國友人所有，警方告知林女友人手機通訊軟體帳號可能遭盜用，且以常理推斷，運費不應高達新台幣4萬多元，此乃常見之詐騙手法，林女這才恍然大悟，打消匯款的念頭，感謝警方及行員的提醒，保住自己辛苦打工賺來的零用錢。
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