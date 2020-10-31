澎湖海域接駁私菸 眼尖岸巡查押貨輪與陸船

一艘外籍貨輪「MINGXIA」與大陸無船名鐵殼船，疑因風浪過大，駛近馬公鎖港港外併靠接駁「雙囍」私菸，被眼尖的岸巡發現，今天清晨押返海巡隊，私菸數量正清點中。

澎湖第七岸巡隊表示，昨天傍晚時分，馬公烏崁安檢所安檢人員在守望勤務時，發現馬公鎖港港區外0.5浬處有一艘外籍貨輪及一艘大陸鐵殼船併靠，疑似在海上接駁私貨。

海巡初步了解，這起海上接駁私貨，貨輪與陸船因海上風浪太大，考量人船安全，只好駛近靠岸際附近海域接駁私貨，卻因而事敗被逮。

澎湖海巡隊冒風浪前往查緝，發現是外籍貨輪在吊掛私菸至大陸鐵殼船，2船在今天清晨先後押返海巡隊碼頭，岸巡人員在現場戒護，至於私菸數量，將進行清艙清點，全案依法偵辦。

澎湖縣政府衛生局與防檢人員也到場對人船進行檢疫和消毒，防堵疫情流入。