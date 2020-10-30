「鬼滅之刃」劇場版上映首日 女大生偷錄遭檢舉備案

日本知名動漫《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」今天上映，台灣是全球除日本之外上映的第2個區域，一名大學生卻在台北市某影城中偷錄電影，台灣代理商「木棉花」今晚在臉書專頁上發文表示，影城人員知情後已向警方備案，呼籲民眾勿以身試法，否則將失去日本動畫電影在台觀影機會。

臉書粉絲專頁「MUSE木棉花」今晚7時許發文，指《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」今天在台上映，卻在上映首日收到痛心消息，台北市某影城今天下午抓到一名大學生觸法，影城業者發現後立刻向警察局備案。

木棉花強調，只要電影影片開始播放，從預告片到片尾工作人員表，都不可以拍攝影廳銀幕，無論是個人收藏還是私下分享，都屬於「違法重製」行為，拍攝銀幕畫面在FB和IG等社群發限動貼文分享都是違反著作權法，將面臨相關的民事及刑事責任。

為維護台灣觀眾權利及形象，如果民眾在影廳內發現盜錄行為，應鼓起勇氣制止或通知影城工作人員處理，將其移送法辦，刻不容緩。

木棉花提到，今年電影界嚴重遭受疫情波及，許多強檔電影紛紛延期，暑假期間也曾發生某日本動畫劇場版影城觀眾盜錄事件；如再發生，台灣觀眾將失去日本動畫電影與其他動畫作品在台觀影的機會，映前片商已與上映影城攜手研擬各種防盜錄措施，並加強公告宣導，呼籲觀眾勿以身試法。