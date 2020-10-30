影／女大學生命案後台鐵橋下「暗黑」路燈全亮 巡邏車來了

長榮大學馬來西亞籍女大學生不幸在高鐵橋下道路遇害，不少學生指責橋下道路路燈全暗，被學生成為「暗黑道路」，很多學生害怕不敢經過， 經過命案之後橋下的道路在今天晚上全部綻放光明，台南市歸仁請分局也展開強力巡邏車巡邏，提高見警率讓學生及社區人士可以安心。

長榮大學學生表示命案發生絕對和道路路燈不亮有關係，不然也不會讓兇嫌有機可乘可以躲在暗處趁機下手，「以前幾乎道路都是暗的，昨天發生命案之後路燈才全部亮起來」，還有今晚警方巡邏車也很多可以讓學生更安心。

歸仁分局分局長楊慶裕在晚間8點半勤教時候表示，長榮大學附近道路在10月28日晚上有一名女大學生被梁姓兇嫌勒殺棄屁高雄大岡山以及9月30日有另外一名陳姓女大學生也同樣在同一個路段遭人企圖勒走未遂。

案件偵辦之後，凶嫌應該是有針對性而不是隨機殺人，但已經讓外界認為長榮大學周邊的治安狀況不好，引起學生人心惶惶，歸仁分局原本在台鐵長榮大學站設一個巡邏箱之外，今天也在命案地點增一個巡邏箱，將採取聯合巡邏的方式加強巡邏強度有以往的三至五倍。