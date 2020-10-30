新竹1歲男童好奇爬窗 4樓直墜中庭地面顱內出血

新竹縣湖口鄉今天下午2時許，1名僅1歲大的男童，從住家4樓窗戶意外翻落，當場摔在社區中庭地面，被鄰居發現報警送醫，經醫院評估有顱內出血的情況，已緊急轉送林口長庚，尚未脫離險境；經悉當時男童母親在家睡午覺，才會因而疏忽，造成意外發生。

意外墜樓的曾姓男童（1歲），今天下午與母親及2歲大的哥哥在家，母親讓兩兄弟獨自在兒童房內玩耍，自己則到隔壁房間睡午覺，沒想到疑似是2歲的哥哥在玩耍時，將窗戶打開，隨後男童便好奇攀上窗邊，因而墜樓。

男童墜樓時發出「啪」的一聲，鄰居立刻前來察看，驚見居然是個小男童趴在地上，男童卻疑似因墜落衝擊昏了過去沒有哭鬧，僅四肢不斷抽動，馬上報警求救，並上樓通知男童家屬。

救護人員將男童緊急送往仁慈醫院急救，男童雖無明顯外傷，但經檢查發現有顱內出血的情形，因危及生命安全，立即轉送林口長庚醫院救治，目前尚未脫離險境；新湖警分局則已通知家屬前來了解事發經過。