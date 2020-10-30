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嚇！大魚上鉤？竟是大體 警研判：下水網魚不慎溺斃
台中市謝姓釣客前晚在台中市霧峰區烏溪橋下一處攔砂壩釣魚時，以為「大魚上鉤」，待拉起釣線，驚見是一具浮屍，連忙打110報警。台中市警局霧峰分局萬豐派出所所長萬仲翔說明，警方根據在現場找到的物品，查出死者身分為59歲吳姓男子，從死者僅著內褲，全身被魚網纏住，研判死者可能是下水網魚，不慎溺斃，檢警相驗初步排除他殺。
台中市消防局說明，這起溺水案件由南投消防局通報，發現一具男性浮屍，利用簡訊回傳定位系統，得知座標為北緯24-0-27、東經120-42-24，經查屬於台中市，台中市消防局立即派遣霧峰消防分隊前往，並與草屯消防分隊人員合力將死者從河床搬運至安全處，交由警方處理。
警方在攔砂壩岸邊尋獲行動電話、印章等物品，查出死者為59歲吳姓汽車維修員。萬仲翔說明，現場除找到吳男印章、電話，還發現漁網、水桶等捕魚用具，由於死者僅著內褲，全身被魚網纏住，研判死者應是下水網捕魚，不慎遭漁網纏身無法掙脫溺斃。
警方也通知家屬到場。聞訊趕到的家屬表示，死者獨居在租屋處，平時也很少和家人連繫，只知死者生前嗜好是釣魚，常常帶著釣具去釣魚，家屬對死因沒有意見。
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