農地違章拆不拆 ? 嘉義縣爆發議員拍桌互嗆火爆場面

綠營嘉義縣議會副議長陳怡岳上午議會提案，建議重新檢討劃設「工廠管理輔導法」的農產業群聚區，因面積過大衝擊違章工廠，違反「全面納管，就地輔導」處理原則，無黨議員何子凡反對，表示會對食安及公共衛生造成影響，引發綠營議員羅士洋拍桌與何子凡互嗆。

陳怡岳說，過去台灣靠這些小工廠打拚，經濟起飛，中央對此重視，地方政府積極配合，「工廠管理輔導法」頒布，農委會卻公告只要工廠設農業群聚區，就不能蓋工廠，嘉縣共282個農業群聚地，佔全國16% ，高居全國第3，要讓這些工廠如何生存，嘉縣農工大縣，不能再走傳統路線。

何子凡表態拒絕連署，他說，工廠管理輔導法是對農地食安很大犧牲退讓，2016年5月20日以前，位於農委會公告的農產業群聚地區未登記工廠，依法不適用「全面納管，就地輔導」原則。陳怡岳說，「何議員要有同理心，要知道經濟怎麼起來的歷史」；何反擊，「那我們對那些在農地工廠喪生救火弟兄有沒有同理心? 」