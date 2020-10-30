影／印刷廠疑機器過熱引發大火2受傷 濃煙數公里外可見
嘉義市北園國小附近一印刷工廠，今天下午3時許發生工廠火警，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫數公里外都可看見，火勢延燒2屋，下午4時許撲滅，蔡姓負責人和謝姓妻子被燒傷救出，謝女額頭有小部分二度燙傷，蔡男70%三度燒傷、嗆傷，有生命危險，已轉台南奇美醫院治療，起火原因仍待調查。
附近民眾表示，蔡男和妻子從事打火機貼紙印刷代工，失火後妻子衝出火場表示，工廠內疑機器過熱才失火，因廠內堆積大量油墨、塑膠等易燃物，火勢引發大量濃煙，數公里外都可看見，濃煙飄散導致附近居民及部分北園國中、小師生眼睛受刺激不舒服。
嘉義市教育處長林立生說，火災第一時間，2校校長都立即回報，並請學生留在教室、緊閉門窗、啟動新風換氣系統，多數師生都未受影響。
嘉義市消防局表示，下午3時43分接獲報案，指北園街130巷內某印刷工廠火警，現場燒燬面積約240平方公尺，因鐵皮屋內易燃物多，延燒到後方住屋，蔡姓男子和他的妻子都被燒傷救出、送院治療，經架設多條水線灌救，火勢於4時21分撲滅。
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