影／印刷廠疑機器過熱引發大火2受傷 濃煙數公里外可見

嘉義市北園國小附近一印刷工廠，今天下午3時許發生工廠火警，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫數公里外都可看見，火勢延燒2屋，下午4時許撲滅，蔡姓負責人和謝姓妻子被燒傷救出，謝女額頭有小部分二度燙傷，蔡男70%三度燒傷、嗆傷，有生命危險，已轉台南奇美醫院治療，起火原因仍待調查。

附近民眾表示，蔡男和妻子從事打火機貼紙印刷代工，失火後妻子衝出火場表示，工廠內疑機器過熱才失火，因廠內堆積大量油墨、塑膠等易燃物，火勢引發大量濃煙，數公里外都可看見，濃煙飄散導致附近居民及部分北園國中、小師生眼睛受刺激不舒服。

嘉義市教育處長林立生說，火災第一時間，2校校長都立即回報，並請學生留在教室、緊閉門窗、啟動新風換氣系統，多數師生都未受影響。