影／長榮女大生命案警方透露破案關鍵

長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，台南歸仁警方宣布6小時迅速破案，面對外界質疑警方毫無作為，歸仁分局表示因為之前有女學生報案，已經對梁嫌車輛建檔，案發後調閱當地監視器發現梁嫌車輛在轄區內毫無無目地閒逛，多次被監視器拍到，警察覺得事有蹊蹺，怪異而違背常情，在報請檢察官後直接到范嫌家中拘提到案，並問出案情後才迅速破案。

這起外籍女大生遭勒斃棄屍，警方宣布破案，是因為嫌犯的車子「早有建檔」，因此火速偵破抓到涉嫌殺人的嫌犯，警方表示早在一個月前，同一名嫌犯，開著同一輛車，在同一個地點，對另一名台籍女大生下手未遂，根據當時報案紀錄警方積極偵察，只是這名台籍女大生並沒有指認出，警方也坦承如果當時沒有這條線索，加上犯案地點完全沒有監視器，夜色昏暗無人察覺，在梁嫌棄屍後由於是外籍人士的關係，又沒有相關其他線索，增加調查的困難度，可能會讓這件命案成為懸案。 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，工程人員趕工將全線路燈修復完成。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，今晚全線路燈都已經修復完成，警方也積極巡邏。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，當地女大生經過此路段還是心有餘悸，相約結伴通過。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，工程人員趕工將全線路燈修復完成。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，今晚全線路燈都已經修復完成，警方也積極巡邏。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，當地女大生人人自危，外出都相約結伴。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，今晚全線路燈都已經修復完成，警方也積極巡邏。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，今晚全線路燈都已經修復完成，警方也積極巡邏。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，今晚全線路燈都已經修復完成，警方也積極巡邏。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，當地女大生經過此路段還是心有餘悸，相約結伴通過。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，當地女大生人人自危，外出都相約結伴。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，工程人員趕工將全線路燈修復完成。記者劉學聖／攝影 長榮大學馬來西亞籍女大生遭台男梁育誌勒斃棄屍，外界質疑當地路燈不夠明亮，工程人員趕工將全線路燈修復完成。記者劉學聖／攝影