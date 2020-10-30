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高市調整官警人事 員警喝花酒主管受牽連

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局今天下午發布人事調整命令，刑大副大隊長陳柏彰真除公共關係室3線1星專員，輔佐新任公關室主任蔡鴻文；仁武、旗山2警分局偵查隊長陳嘉宏、陳財源則因部屬「喝花酒」影響受連帶調整職務，11月3日到新職報到。

調整新任職務人員如下：

公共關係室專員陳柏彰

刑事警察大隊副大隊長林耕宇

刑事警察大隊副大隊長蔡信助

新興分局副分局長何東隆

旗山分局副分局長方正文

六龜分局副分局長賴進財

民防管制中心專員唐寶慶

左營分局副分局長羅重江

旗山分局副分局長許添富

小港分局副分局長許春生

鳳山分局副分局長張正霖

鼓山分局副分局長李信重

仁武分局副分局長徐如姣

保安警察大隊副大隊長邱富勇

湖內分局副分局長蔡富原

刑事警察大隊偵三隊長陳財源

旗山分局偵查隊長范振家

刑事警察大隊經濟組組長林建全

刑事警察大隊偵四隊隊長黃錦富

鼓山分局偵查隊長謝博文

湖內分局偵查隊長陳嘉宏

仁武分局偵查隊長翁士閔

三民第一分局偵查隊長徐宏杰

林園分局偵查隊長吳國雄

刑事警察大隊專員許強生，代理六龜分局偵查隊長

刑事警察大隊行政組長王國基

刑事警察大隊司法組長劉清友

刑事警察大隊專員吳銘雄

刑事警察大隊紀錄組長胡斌

刑事警察大隊專員林俊宏

左營分局督察組長高傳成

鳳山分局督察組長陳正資

楠梓分局督察組長楊名聲

林園分局督察組長張峯銘

六龜分局督察組長吳政芳

三民第一分局交通組長翁國峻

高雄市警局今天調整中、高階警官人事。記者林保光／攝影
高雄市警局今天調整中、高階警官人事。記者林保光／攝影

警察 六龜

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