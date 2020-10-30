賭博機房招攬賭客號稱可提供明牌 刑事局逮9嫌送辦
以33歲謝男為首的賭博機房成員透過網路社群平台廣發訊息，號稱可提供線上賭博平台「明牌」而迅速獲利，招攬200名賭客，並假冒生技公司藏身台中民宅，刑事局循線逮9嫌送辦。
刑事局今天舉行「查獲假冒生技公司藏身民宅賭博機房案」記者會，偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪表示，日前執行網路巡邏發現，有賭博網站機房成員透過LINE、FB及IG網路社群平台發布廣告訊息，號稱「首次只需新台幣1000元，每日可獲利800至2000餘元」，隨機邀請民眾加入LINE群組。
隨後，集團成員還要求加入群組的賭客先至「金球娛樂城」跨境賭博網站註冊帳號後，再由「老師」帶領下注「明牌」，集團成員再透過修改賭博網站後端程式設定，讓賭客先嚐得獲利甜頭。
不過，若有民眾欲提領賭金，便設法拖延或將賭客自LINE群組移除、封鎖或調低勝率，使賭客血本無歸。
專案小組經長期蒐證、埋伏監控，掌握此賭博網站機房自去年1月起設於台中市太平區的新興社區，以月租3萬元代價承租民宅1、2樓，並假冒生技公司裝設招牌，由有毒品和詐欺前科的謝男負責招募集團成員，每人月薪4萬元，主要工作內容為上網招攬賭客。
初步估計，招攬賭客約200人，賭資達15億元，賭博集團非法獲利約上千萬元。
經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局會同金門縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、台中市警察局大雅分局及台北市警察局士林分局執行搜索，現場查扣犯案用手機、電腦、筆記型電腦及現金等贓證物。
同時，逮捕包括主嫌謝男等9人（2男7女）到案，詢後依涉賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，法院裁定謝男以10萬元交保、其餘8嫌限制住居。
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