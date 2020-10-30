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大林慈濟醫院通報器捐 男子眼角膜遺愛人間

中央社 / 嘉義市30日電

嘉義縣大林慈濟醫院日前原通報有2起器捐個案，但最後只有1名男子捐贈一對眼角膜，遺愛人間；另1個案的家屬原口頭同意器捐，後來更改為不同意，已於昨天晚間被宣告不治。

嘉義地檢署今天表示，大林慈濟醫院28日、29日陸續通報共有2名民眾因意外事故送醫急救，情況不樂觀，經家屬同意器官捐贈。其中，第1起個案是一名50多歲的中年男子，10月20日下午騎腳踏車疑自摔，跌落路旁水溝內。

嘉義地檢署指出，這名中年男子被送醫急救，因傷及頸椎，情況不樂觀，經家屬簽署器官捐贈同意書，醫院於28日通報嘉義地檢署，由外勤檢察官到場確認，最後僅能捐贈一對眼角膜。

嘉義地檢署表示，第二起個案為28日駕車疑自撞的男子，因氣胸、胸部挫傷、外表撕裂傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，情況危急，家屬原口頭同意，若無法搶救，可以捐贈眼角膜、皮膚等組織，但後來改變態度不同意器捐，個案於昨天晚間被宣告不治。

大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀受訪指出，民眾生病後，除了開刀、使用藥物治療外，隨著科技進步，有些疾病需要以換器官方式治療，但藥可以買、開刀有適當設備就可進行，但換器官一定要有來源才能換。

因此，尹文耀希望大家能建立互助觀念，當有需要的時候，因為有人捐贈，才有機會恢復健康；但有一天，生命的使用權結束時，器官也能化無用為大用，這也是簽署器官捐贈卡最大意義。

尹文耀表示，當家屬替沒有簽器官捐贈卡的親人做出決定時，在不捨之際，可思考還能夠留有親人一個重生的希望，將消失的生命得以另一種方式繼續延續。

器官捐贈 嘉義 慈濟

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