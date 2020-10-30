遇害外籍女大生父母還在設法來台 緊急聯絡人指認遺體
台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生遭擄殺，預訂今天下午4點在高雄市立殯儀館相驗遺體。雖然中央疫情指揮中心已准許特例處理，將採取類似外交泡泡模式，讓鍾女父母可以趕來指認死者，不過橋頭地檢署下午表示，死者的父母沒那麼快會到，應先由死者在台灣的緊急聯絡人先指認。
據了解，鍾姓女學生的父母在馬來西亞接受安排來台，橋檢還無法確認父母何時能夠抵台，因為檢警偵辦涉案的梁育誌，有24小時檢警共用時限，為了讓初步相驗程序可在時限內完成，檢警已請校方聯繫死者在台的緊急聯絡人，與檢警到高雄市立殯儀館，指認死者身分。
橋檢表示，目前台南警方聯繫的指認人，都還是死者在台的緊急聯絡人，「她父母還沒那麼快會到」，應是緊急聯絡人到場
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