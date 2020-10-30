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國道3號田寮站追撞砂石車壓扁座艙 貨車司機父子死亡

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

詹姓男子駕駛的大貨車直接衝撞前方砂石車後車斗，座艙擠壓變形，詹姓父子死於車內。記者林保光／翻攝
詹姓男子駕駛的大貨車直接衝撞前方砂石車後車斗，座艙擠壓變形，詹姓父子死於車內。記者林保光／翻攝
國道3號田寮地磅站今天上午發生死亡車禍，詹姓男子駕駛大貨車，追撞前方停等待過磅的砂石車，疑因未注意前方車況又車速過快，直接撞上砂石車，座艙在強烈撞擊下壓扁，詹姓男子與同坐人貨車前座的兒子，當場死亡。確實肇事原因待警方調查。

據國道第五警察大隊表示，今天上午11時40分，大貨車司機詹姓男子（58歲）載兒子（29歲）行經國道3號373.5公里處，正靠地磅北向外側車道，疑未注意前方林姓男子（50歲）駕駛的砂石車，正停車等待進地磅站過磅，貨車直接衝撞林的砂石車，大貨車前方座艙擠壓變形，詹姓父子被夾在車內。

警方趕去察看，發現詹姓父子已無動靜，2人在衝撞中已經氣絕。砂石車司機林姓男子向警方說，當時他正停車等待過磅，不知為何後方的貨車會直撞來。

詹姓男子駕駛的大貨車直接衝撞前方砂石車後車斗，座艙擠壓變形，詹姓父子死於車內，現場正拖吊肇事車。記者林保光／翻攝
詹姓男子駕駛的大貨車直接衝撞前方砂石車後車斗，座艙擠壓變形，詹姓父子死於車內，現場正拖吊肇事車。記者林保光／翻攝

國道 車禍

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