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失聯移工躲查緝攀大樓外牆 移民署出動消防車逮人
移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊日前接獲線報，指出新竹縣有2處工地非法聘雇失聯移工從事工作，經多日蒐證後在29日出動查緝，查獲23名失聯移工，甚至1名偷渡犯，同時將3名違法雇主通通移送新竹地檢偵辦；過程中1名移工為了躲避查緝，甚至攀上5樓高的大樓外牆，移民署人員乾脆叫來消防雲梯車將人抓下，結束驚險狀況。
據悉，當日查緝是由移民署新竹縣專勤隊聯合竹縣警局及勞工處、第12海巡及第8岸巡隊，以及偵防分署新竹機動查緝隊一同行動，但失聯移工被大陣仗的查緝隊驚嚇後，竟然像蜘蛛人一樣在大樓外牆上攀爬，甚至在梁柱間跳躍，還沿外牆裝飾爬上爬下，場面險象環生。
被捕的同鄉朋友見到該名移工為了躲查緝連安全都不顧，擔心他從高處摔下，也急忙用母語勸他不要這樣，不要拿命賭，但該名移工害怕遣返，始終不願從外牆上下來，最後不得已，移民署人員只好協請新竹縣消防局出動雲梯車支援，才把人從外牆上帶下。
新竹縣專勤隊長李文達表示，因失聯移工許多仍藏匿在各處非法工作，而且非法人力集團會利用法律漏洞引進外僑非法工作，除了侵害我國人民工作權，甚至成為治安與防疫破口的隱憂，且大部分非法工作場所都沒有完整工安保護措施，往往造成高比例職業傷害。
此次行動共查獲1名非法入境偷渡犯、23名失聯移工、7名逾期停留外僑及3名非法雇主，移工及外僑皆依規定帶回收容等待遣返，相關案件分別移送新竹地方檢察署偵辦及新竹縣政府裁處。
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