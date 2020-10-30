中市戰車連營區附近草叢起火 軍方將戰車駛往安全處

台中市西屯區西屯路三段都會公園靠近戰車連營區附近山坡，今天中午山坡雜草起火，台中市消防局出動警義消前往灌救，現場火勢有波及戰車的疑慮，軍方人員將戰車移至安全處，經警消搶救下，火勢已獲控制。

台中市警消防局今天中午11時49分接獲軍方人員報案，指稱西屯區西屯路三段靠近戰車連營區附近山坡草叢起火，立即派遣協和、犁份、工業區分隊，出動消防車7輛、救消防人員16名，由協和分隊分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。

中午12時01分陳柏仰到場查看後回報，現場雜草燃燒面積範圍大，需要再加派兩個車組支援；本中心派遣犁份、工業區分隊支援。12時5分現場火勢有波及戰車的疑慮，目前已請軍方人員將戰車移至安全處中。由軍方人員進入掩體內將戰車駛出。

12時11分火勢控制，現場戰車已移至安全處，不會有延燒疑慮，工業區分隊車組支援即可，犁份分隊車組可以先行取消支援。