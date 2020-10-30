影／通霄機車騎士自摔身亡 抽血檢測有酒精反應

苗栗縣22歲黃姓男子今天凌晨零時許騎機車行經台1線公路138.5公里附近的通霄鎮慈雲寺北上路段，疑似自摔倒地，救護人員趕到將他送醫，但仍傷重不治，車禍發生原因和責任有待調查。

警方初步調查，黃姓男子在三義一家磁磚工廠工作，昨晚與友人聚餐，今天凌晨零時許要返回通霄住家時，在台1線通霄慈雲寺附近北上車道，機車突然偏向內側車道撞及分隔島，男子送醫不治，經抽血檢測發現有酒精反應。

【中央社 / 苗栗縣30日電】

苗栗縣台1線通霄鎮路段，今天凌晨發生死亡車禍，22歲黃姓男子騎機車從外側車道往內側偏移自撞中央分隔島，送醫不治，黃男身上驗出有酒精反應，確切事故原因待釐清。

苗栗縣消防局指出，凌晨0時許接獲通報，台1線北上138.5公里通霄路段處發生車禍，隨即派遣通霄分隊救護人車前往，抵達現場僅看到一輛機車橫倒在內側車道，傷患已由民間救護車早一步送往醫院救治。

警方表示，經調閱路口監視器調查發現，22歲黃姓男騎乘機車行經台1線通霄路段，明明是筆直道路，他卻突然從外側車道大斜切偏往內側車道，直接撞上中央分隔島，撞擊瞬間還冒出一陣火花。

警方指出，黃男連人帶車倒地不起，被發現時已沒有生命跡象，送醫搶救仍傷重不治，經抽血檢測有酒精反應，詳細事故原因死仍待進一步調查釐清。

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