聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通霄機車騎士自摔身亡 抽血檢測有酒精反應
苗栗縣22歲黃姓男子今天凌晨零時許騎機車行經台1線公路138.5公里附近的通霄鎮慈雲寺北上路段，疑似自摔倒地，救護人員趕到將他送醫，但仍傷重不治，車禍發生原因和責任有待調查。
警方初步調查，黃姓男子在三義一家磁磚工廠工作，昨晚與友人聚餐，今天凌晨零時許要返回通霄住家時，在台1線通霄慈雲寺附近北上車道，機車突然偏向內側車道撞及分隔島，男子送醫不治，經抽血檢測發現有酒精反應。
【中央社 / 苗栗縣30日電】
苗栗縣台1線通霄鎮路段，今天凌晨發生死亡車禍，22歲黃姓男子騎機車從外側車道往內側偏移自撞中央分隔島，送醫不治，黃男身上驗出有酒精反應，確切事故原因待釐清。
苗栗縣消防局指出，凌晨0時許接獲通報，台1線北上138.5公里通霄路段處發生車禍，隨即派遣通霄分隊救護人車前往，抵達現場僅看到一輛機車橫倒在內側車道，傷患已由民間救護車早一步送往醫院救治。
警方表示，經調閱路口監視器調查發現，22歲黃姓男騎乘機車行經台1線通霄路段，明明是筆直道路，他卻突然從外側車道大斜切偏往內側車道，直接撞上中央分隔島，撞擊瞬間還冒出一陣火花。
警方指出，黃男連人帶車倒地不起，被發現時已沒有生命跡象，送醫搶救仍傷重不治，經抽血檢測有酒精反應，詳細事故原因死仍待進一步調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言