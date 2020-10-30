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竊賊自備菜刀凌晨偷豬肉 撞見老闆秒改口要買
屏東有一名男子，日前凌晨自備菜刀到中華路與開封街口的豬肉攤，眼見四下無人便自行拿刀切剛送來的新鮮豬肉，過程中，被豬肉攤何姓老闆撞見，便淡定以台語表示，「要來買一塊肉」，何也順勢將肉秤好「賣」給他。過程中，全都被錄影機錄下，隨後PO網引起網友熱議，屏東警方掌握男子特徵展開調查。
網友日前在爆料公社發文指出，有「笨賊」在10月27日凌晨2時許自備菜刀到豬肉攤偷剛送來的新鮮豬肉，過程中，還被攤位的何姓老闆撞見，男子還淡定向何姓老闆問好，並以台語表示，「要來買一塊肉」。隨後何姓老闆也就順勢拿出電子磅秤「賣」給他，男子離開還不忘帶走菜刀。
這場疑似行竊不成，反變成買豬肉的經過，全都被監視器錄下，事後還被網友以「賀成交！咦，還沒營業就先開市了」為題PO上臉書「爆料公社」爆料，引起網友熱議並留言表示，「應該是『國產凌凌漆』」、「兩個都是聰明人」、「笨賊」、「好怕他手上的刀」、「和諧社會救了你」、「身為一個買豬肉的，隨身帶把刀也是很符合邏輯的」。
反觀，也有網友質疑，「不合邏輯，如果是小偷，應該整隻都抬走吧」、「真要偷幹嘛不整塊拿去」、「有付錢還要被說是偷嗎？」。對此，屏東警方受理後，隨即調閱監視器，掌握男子特徵，展開調查。
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