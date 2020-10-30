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上月有女大生險遭擄…警遭質疑「態度消極」 歸仁分局澄清

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
女生遭擄殺師生質疑另有女生曾報案無下文，警方澄清。記者周宗禎／翻攝
女生遭擄殺師生質疑另有女生曾報案無下文，警方澄清。記者周宗禎／翻攝

長榮大學今天表示，9月底另一名女生遭擄未遂時，校方就曾報警。台南市歸仁警分局中午澄清表示，當時該名女大生並未到派出所報案，是房東的女兒到派出所表示，有房客遭人從背後摀住嘴巴，她呼叫後就鬆手離去，該名女生是昨晚，聽到外籍女生命案，才又到派出所報案。

鍾姓外籍女大生命案發生後，許多學生與老師質疑警方上一次在女生遭人意圖擄走後，處理「態度消極」，才會讓梁姓嫌犯再度造犯案，讓鍾姓女大生枉死。

對此警方澄清表示，派出所得知後立即前往案發地點查訪，但因為該處並無監視器，擴大調閱周遭監視器後，雖然有找到涉案車輛，並請女學生指認，但因為現場視線不良，女生無法指認，所以就沒有報案，而昨天深夜女學生得知命案後，才到派出所報案，分局立刻分案調查偵查，並提供嫌犯車輛機影像給女生子認，但是女生還是無法明確指認，警方會依據證據再訊問嫌犯查證。

殺人 棄屍 長榮大學

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