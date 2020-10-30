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貨車臨停機車道釀死亡車禍 花縣議員要求警加強取締

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣昨天發生一起小貨車司機因尿急，將車臨停機車道下車，後方機車騎士不慎撞上死亡的車禍。縣議員楊華美關切違停亂象，要求縣警局加強取締，縣警局長蔡丁賢說，會以宣導和執法併行，也呼籲民眾不要任意亂停，若因此發生車禍，必須付最大的肇事責任。

55歲的小貨車張姓司機疑因尿急，昨天清晨4時許將車輛違停在台9線181.5公里處花蓮縣新城鄉康樂段南下機車道，45歲林姓機車騎士經過時，可能因為天色昏暗未注意，當場撞上，頭部重創急救無效死亡。

縣議會召開定期會，今天上午由地政處、縣警局工作報告。縣議員楊華美提到昨天這起死亡車禍，要求警方嚴格加強取締路邊違規停車。

楊美華說，市區這半年因為修路、加上大量觀光客湧入，車輛暴增，民眾亂停車，造成行車不方便，尤其美崙地區有幾個熱點，常見民眾任意違臨，昨天甚至因違停造成機車騎士送命，請警察嚴格取締，讓違停造成的車禍事故降低。

縣議員徐雪玉也說，市區人、車潮密集，若下班又逢雨天，遇到違停、並排停車，確實讓用路人很頭痛。

縣警局長蔡丁賢說，自己在外縣市也服務一段時間，違停造成交通事故的案件確實不在少數；每條生命都是珍貴的，將心比心，一定會持續加強執法，並採宣導和取締並行。他呼籲民眾停車時，要思考停車的位置有沒有占用到道路線，燈光昏暗時機車騎過去看得到嗎？否則一旦因違停發生車禍，違停車主必須負最大的肇事責任。

花蓮縣議員楊華美，今天在議會要求警方對嚴重的違停要加強執法。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員楊華美，今天在議會要求警方對嚴重的違停要加強執法。記者王燕華／翻攝
花蓮縣警局長蔡丁賢表示，對於違停，會持續採宣導和取締並行，加強執法。記者王燕華／翻攝
花蓮縣警局長蔡丁賢表示，對於違停，會持續採宣導和取締並行，加強執法。記者王燕華／翻攝

違停 車禍 機車騎士

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