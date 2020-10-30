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網路遇「正妹」噓問暖攻勢 被騙160萬元後LINE慘被封鎖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子在交友軟體認識一名女子，女子要求加LINE聯繫，不斷噓寒問暖，並鼓吹林男一同投資，可代為操盤。林男數次匯款累積金額達160幾萬元後打算獲利了結，才發現女子及投注網站客服的LINE都將他封鎖，林男才知道遭詐騙。

基隆市刑大偵四隊表示，林姓男子在交友軟體上認識一名女子，女子要求加LINE聯繫，一開始以交友方式聊天、噓寒問暖，沒過多久女子就談到她有投資石油獲利200多萬人民幣，並鼓吹林男網路搜尋香港某投注網站一同投資，女子稱可代為操盤。

警方說，林男剛開始投資網站上有看見帳面獲利，並有獲利150美金，此後網頁帳面上一直持續獲利，女子鼓催林男加碼，稱每天會有投入金額0.5%的利息，只需回報匯款資料給投資網站的客服LINE，林男數次匯款累積金額達160幾萬元後打算獲利了結，卻發現女子及投注網站客服LINE都將其封鎖，林男才知道遭詐騙報警。

刑大副大隊長沈瑞坤說，此類「利用交友假投資詐騙」，常見方式為詐騙集團透過社交軟體搭訕，讓被害人誤認在交往後，再提到有賺錢投資管道，誆騙被害人付款投資，取得款項後就失去聯繫。

民眾遇有網友要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若遇到網友提及「穩賺不賠」的投資方法，絕對是詐騙，應進一步查證，以免受騙上當。

網路遇「正妹」噓問暖攻勢，被騙160萬元後LINE慘被封鎖。本報資料照片
網路遇「正妹」噓問暖攻勢，被騙160萬元後LINE慘被封鎖。本報資料照片

詐騙集團 LINE

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