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北市男童裸身疑遭虐未安置 目前仍與生父繼母住

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳。圖／議員陳怡君提供
台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳。圖／議員陳怡君提供
北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，鄰居打113通報。台北市議員陳怡君昨在議會質詢指出，其實男童兩年前就曾遭家暴，且立案11次，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳，甚至疑遭棍棒毆打，但紀錄上卻說是男童自己的情緒行為，去年解除列管。

目前該名孩童並未安置，目前仍與生父繼母住。北市家防中心主任陳淑娟說，其實該案目前並未「列管」，若持續有通報進來，就會開列管會議，持續落實輔導，包括上課有沒有去？有沒有看醫生身心科，這些是單位內的列管，仍持續開案案中，沒有結案，面訪電訪持續。

陳淑娟說，之前因為疫情，減少去醫院的時間，孩子沒有去醫院，趨緩後會持續就診，因沒有結案，社工會持續關注此案，兒保案中，社工每月都會至少去訪視一次。此案因孩子要去醫院身心科，家長要上親職教育，因男童被診斷出平衡感不佳的問題，社工也有連絡復健師幫忙復健。

至於是否需要另外安置，陳淑娟說，這會視個案進行動態評估，若更糟時，就會立即啟動，社工都會一直進行動態評估，因為孩童目仍需要持續復健，會再動態觀察，但沒有結案，從107年開案至今，都沒有結案，至於男童身上的傷痕，是一年前的照片。

市議員陳怡君表示，她向市府索資，發現從107年至109年孩童家暴案件通報統計顯示，孩童受家暴通報數及人次逐年攀升，沒有任何下降的狀況，可見北市府在孩童受暴並未改善。

陳怡君說，社會局，不要等到憾事發生，再來檢討。她要求，家扶中心未來訪視或電訪，家訪應要有照片佐證，電訪需錄音存證，通報紀錄需有雙方說明。並請衛生局協助孩童至醫院做身心評估檢查。她也請家扶中心思考，若原生家庭不適合教養，應研議長期安置、家庭寄養。

台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳。圖／議員陳怡君提供
台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳。圖／議員陳怡君提供

社工 北市 虐童

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