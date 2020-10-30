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老翁飯後散步忘了家在哪 警以人臉辨識助返家
77歲的陳姓老翁日前20時許，吃完晚飯獨自出門散步，由於記憶力退化，加上晚上視線不佳，走著走著就失去了方向，在綠園道上不斷徘徊，路過的民眾發現不對勁後，便立即報警協助，幸經員警透過人臉辨識系統比對，順利查出老翁身分，將他送返距離僅幾條街的住家。
台中市警三分局健康派出所員警，10月24日晚間巡邏，獲報轄區綠園道有迷失老人，警方到場後，發現該名陳姓老翁僅知道自己的名字，其餘詢問皆無法清楚回答，研判其可能患有失智症。對於忘記回家的路，老翁顯得有些著急。
警員陳志雄、張龍泰先安撫老翁情緒，並使用人臉辨識系統比對查詢後，順利查得老翁的年籍資料，發現老翁就住在幾條街外，遂使用巡邏車將老翁帶返住處，老翁見到熟悉的自宅，直喊：「對啦！這間就對了啦！」
家屬表示，老翁記憶力及判斷力有些退化，加上晚上視線不佳，才會認不得回家的路，在附近的綠園道徘徊，所幸遇到熱心民眾及員警，協助老翁安全返家，否則其長時間在外徘徊，恐因體力不支而發生意外，對於警方熱心積極協助，表示非常感激。
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