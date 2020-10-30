影／深夜催油門引釣客不爽 攔車毆傷後才知是朋友

台中市民何男與友人張男、蔣男等人，今天凌晨駕車前往釣蝦場找女友，深夜空催油門引起釣客不滿，駕車尾隨何的車，涉嫌將張、蔣打得頭破血流，打完後才發現都是朋友，始知糗大了，將張與蔣送醫救治，台中市警四分局以車追人追緝打傷人的嫌犯。

台中市警四分局員警，今天凌晨1時50分，獲報中市南屯區永春東路有毆鬥糾紛，立即出動快打警力趕往到場，現場報案人何男(19歲)表示當時與同車友人張男(19歲)駕駛自小客車載同友人蔣男(18歲)等3人前往釣蝦場找女友。