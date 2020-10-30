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影／深夜催油門引釣客不爽 攔車毆傷後才知是朋友
台中市民何男與友人張男、蔣男等人，今天凌晨駕車前往釣蝦場找女友，深夜空催油門引起釣客不滿，駕車尾隨何的車，涉嫌將張、蔣打得頭破血流，打完後才發現都是朋友，始知糗大了，將張與蔣送醫救治，台中市警四分局以車追人追緝打傷人的嫌犯。
台中市警四分局員警，今天凌晨1時50分，獲報中市南屯區永春東路有毆鬥糾紛，立即出動快打警力趕往到場，現場報案人何男(19歲)表示當時與同車友人張男(19歲)駕駛自小客車載同友人蔣男(18歲)等3人前往釣蝦場找女友。
當時因深夜將汽車空催油門製造噪音，引起在釣蝦場內之犯嫌約7、8人不滿，對方駕駛2部自小客車尾隨於後，在永春東路攔車要求被害人下車，持棍棒將張、蔣等2人打傷，打人的此時才發現被打的對方要來接的女友也是加害人所認識的朋友，因此與洪女共同將張男、蔣男送往醫院救治。
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