實況主「丁特」直播被嗆「讓你死」下播直奔派出所報案

直播主「丁特」本月24日凌晨1時許在網路平台「YouTube」上進行直播時，被一名帳號名為「Pusis Stu」的不明男子以「我要讓你死」等言語威脅，使他心生畏懼，下播後立即前往轄區派出所進行報案；轄區林口警分局則表示，目前已接獲報案，但因丁特提供的資料尚有缺失，將待資料補齊後進行調查。

丁特曾是電競遊戲英雄聯盟的前HKA打野選手，退役後成為台灣知名遊戲實況主，在YouTube上擁有53萬訂閱數，深受許多英雄聯盟粉絲的喜愛。

29日下午5時許，丁特在自己的YouTube頻道上上傳一支名為「深夜遭觀眾恐嚇索命！案件始末整理」的影片，只見其中整理了丁特本人24日凌晨直播時，遭到不明人士，帳號名為「Pusis Stu」的網友威脅「我要讓你死」，使丁特略感不安，直呼「我嚇死了」，要網友趕快截圖。

緊接著「Pusis Stu」又發言表示「剛剛朋友亂搞，我代替他們道歉，對不起」，讓丁特暴怒，直接開罵「道你媽歉」、「低能兒」等語，要對方法院見，對方似乎也因此被激怒，又繼續發言表示「我是真的有這個能力讓大家死，但我並沒有要這麼做，我已經講了，我代替我朋友道歉，到此為止了」，讓丁特直接反擊「講什麼屁話」，並立即聯絡律師，下播後前往派出所報案。

轄區林口警分局忠孝派出所則表示，當天凌晨3時許，丁特在律師陪同下已前往派出所報案，他向警方表示不知對方是何人，也不清楚其威脅動機，更想不到自己與誰曾有過節。