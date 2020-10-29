快訊

26個國家還在用…空軍司令部：F-5機隊沒有「老舊」問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員警酒駕後 高雄今起連3晚專案取締酒駕

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警察局為遏止酒後駕車，今晚起連3天深夜，啟動全市同步擴大取締酒駕專案，希望能降低酒駕傷亡事故。

高雄市警局統計，去年高雄市酒駕車禍，共造成574人傷亡，在6都最多；今年1至8月酒駕肇事189件，造成230人傷亡，比去年同期，酒駕肇事減少64件，傷亡人數，減少92人。

高雄市警局交通大隊表示，今天到10月31日每天晚間，規劃「ABC封閉式路檢」勤務，以封閉式路檢部署，拉長路檢距離至40公尺到50公尺，攔查意圖規避取締的汽車駕駛人。

警方表示，以往取締酒駕，警方以往常以1車4人執行路檢，ABC封閉式路檢的執勤人數達12人以上，要令意圖逃逸的酒駕者無法規避路檢。

警察局長劉柏良表示，將透過強力路檢，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全，並請各餐廳業者確實提醒顧客酒後不開車，必要時應代叫計程車或代駕。

高雄市員警酒駕引起市長動怒，高雄市警局今晚起連3晚，啟動取締酒駕專案。記者林保光／翻攝
高雄市員警酒駕引起市長動怒，高雄市警局今晚起連3晚，啟動取締酒駕專案。記者林保光／翻攝

酒駕 高雄市 警察

延伸閱讀

反毒防詐腦筋動到便當盒 高市警與業者簽備忘錄

慶功酒有粉味…高市9刑警記過調職 北市2警涉收賄

高市警酒駕2大過免職 警局長劉柏良解釋

警車6成逾齡 高市警局：110年可汰換391輛

相關新聞

看到線頭有點燃習慣！縱火燒大安區6機車 台大研究生送辦

台北市大安區復興南路二段一處巷弄，今天凌晨有6輛機車遭人縱火，警方追查，發現竟是一名台大光電所許姓研究生因為好玩犯案，警...

影／明德外役監獄受刑人逃76天過慘日子 投案時面容憔悴

明德外役監獄受刑人連三榮逃亡76天，今天主動向警方投案，他的逃亡過程也曝光，連三榮因從小在山區生活，對山區道路瞭若指掌，...

追查違法航空器 南投檢警又查扣一架R22直升機

南投地檢署偵辦私人直升機違法飛行，今天會同南投警分局、民航局人員在台中市外埔區一處偏遠倉庫，發現一架Robison R2...

北市男童脫光光在路邊哭收書包 繼母竟在旁怒斥「閉嘴」

台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，鄰居打11...

員警酒駕後 高雄今起連3晚專案取締酒駕

高雄市警察局為遏止酒後駕車，今晚起連3天深夜，啟動全市同步擴大取締酒駕專案，希望能降低酒駕傷亡事故。

大安區凌晨6輛機車遭縱火 竟是台大研究生好玩點火

台北市大安區復興南路二段340巷、靠近台灣大學一處巷弄內，今天凌晨5時許一排停放機車突然起火，燒毀6輛機車。晚間大安警分...

人力銀行工程師遠端修改公司排程 今遭北檢起訴

北市一名黃姓1111人力銀行前工程師，涉嫌偽造薪資證明向銀行借貸，並違反公司規定，以遠端系統登入公用電腦，並私自將客服系...

兒子生前紀念紅包被偷 竊賊不認也不還判刑10個月

吳姓婦人不捨兒子過世，隨身背包帶著兒子生前包給她4萬6000元紅包留念，去年9月間住院時遭竊，監視器錄到陳姓女子利用病患...

急需交保金卻不會領錢 警界李千那熱心助老婦提款救兒

新莊警分局新莊派出所員警鄭介婷（32歲）本月11日下午4時許在執行勤務時，遇到一位婦人求助，表示她接到兒子來電，急需新台...

影／畫面曝光！北市豪宅陶朱隱園旁火燒32輛機車 警排除縱火

台北市信義區路旁停放成排機車下午起火，燒毀32輛機車，由於大安區凌晨甫發生6輛機車火警，警方一度懷疑人為縱火，經調閱監視...

「我要大開殺戒」 囂張男砍人前臉書限時動態貼持刀照

新北市黃姓男子不滿黃姓老闆將其被解僱之事告知其父親，先在個人臉書限時動態上，張貼寫著「我要大開殺戒」，當天就持刀上門找老...

檢舉濫倒掀開軍官瞞天過海 出租昊天嶺2公頃軍有土地弊案

新北市汐止區昊天嶺約2公頃軍有土地，遭李姓上尉以偽造文書手法「出租」。立委蔡適應今邀陸軍6軍團等單位現勘時說，軍方巡查資...

熱門新聞

北院認證張榮發遺產全都給張國煒 大房三子張國政上訴

北市男童脫光光在路邊哭收書包 繼母竟在旁怒斥「閉嘴」

影／濃煙竄天際！北市信義區豪宅陶朱隱園旁起火 連燒32輛機車

悶燒16個多小時 桃園欣興電子大火今早7點終於完全撲滅

台大昆蟲系教授研究室內暴斃 警通知家屬展開調查

三重檳榔、早餐店火警 1死1昏迷4傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。