員警酒駕後 高雄今起連3晚專案取締酒駕

高雄市警察局為遏止酒後駕車，今晚起連3天深夜，啟動全市同步擴大取締酒駕專案，希望能降低酒駕傷亡事故。

高雄市警局統計，去年高雄市酒駕車禍，共造成574人傷亡，在6都最多；今年1至8月酒駕肇事189件，造成230人傷亡，比去年同期，酒駕肇事減少64件，傷亡人數，減少92人。

高雄市警局交通大隊表示，今天到10月31日每天晚間，規劃「ABC封閉式路檢」勤務，以封閉式路檢部署，拉長路檢距離至40公尺到50公尺，攔查意圖規避取締的汽車駕駛人。

警方表示，以往取締酒駕，警方以往常以1車4人執行路檢，ABC封閉式路檢的執勤人數達12人以上，要令意圖逃逸的酒駕者無法規避路檢。