看到線頭有點燃習慣！縱火燒大安區6機車 台大研究生送辦

台北市大安區復興南路二段一處巷弄，今天凌晨有6輛機車遭人縱火，警方追查，發現竟是一名台大光電所許姓研究生因為好玩犯案，警方訊問後，依公共危險罪函送法辦。

台北市復興南路二段340巷，今天凌晨五時許，一排停放巷弄內機車突然起火，最後燒毀6輛機車。

轄區大安警分局調閱監視器畫面，發現機車起火時，有兩名男子在現場逗留，不久離去後機車就起火，警方懷疑兩人涉嫌展開調查，今天傍晚約談兩名男子。

據了解，現場兩名男子是台大光電研究所同班學生，兩人都是25歲，其中許姓研究生還在學，彭姓研究生剛畢業。

今天凌晨，兩人在夜店飲酒後回到租屋處，但兩人覺得不過癮，又到租屋處附近的超商購買啤酒，行經案發地點時，許姓研究生看到一輛停放該處的外送平台機車，後座外送箱露出線頭，許姓研究生一時好玩，就拿打火機點燃，不料卻因此造成火災。

許姓研究生被逮後，供稱他從小就有看到毛線頭就要點燃的習慣，但他昨天點燃線頭後，在現場看到線頭火熄才離開，沒想到線頭會死灰復燃造成火災。