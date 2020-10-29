大安區凌晨6輛機車遭縱火 竟是台大研究生好玩點火

台北市大安區復興南路二段340巷、靠近台灣大學一處巷弄內，今天凌晨5時許一排停放機車突然起火，燒毀6輛機車。晚間大安警分局抓到兩名縱火嫌犯，竟然是兩名就讀台灣大學的研究生，縱火原因竟然是一時好玩點火燒外送機車的外送箱露出的線頭。

由於今天下午，台北市信義區也發生機車起火案件，警方一度懷疑兩起案件是否有關聯，但目前警方已排除兩案有關係，是不同的個案。

據了解，兩名涉嫌縱火的學生分別是彭姓學生及許姓學生，兩人都是25歲，目前都就讀台灣大學研究所，兩人今天凌晨在夜店飲酒後，回家覺得不過癮，又到租屋處附近的超商購買啤酒，行經案發地點時，看到一輛停放該處的外送平台機車，後座外送箱露出線頭，許姓研究生一時好玩，就拿打火機點燃，不料卻因此造成火災。

目前兩名學生已經被逮，在派出所製作筆錄，許姓學生將被以公共危險罪移送法辦。