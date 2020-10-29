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人力銀行工程師遠端修改公司排程 今遭北檢起訴

聯合報 / 記者陳玫伶賴佩璇／台北市即時報導

北市一名黃姓1111人力銀行前工程師，涉嫌偽造薪資證明向銀行借貸，並違反公司規定，以遠端系統登入公用電腦，並私自將客服系統攜出，離職當天運用程式TeamViewer從個人筆電遠端修改公司例行排程。台北地檢署今依偽造文書、詐欺取財、妨害電腦使用罪、違反著作權法起訴黃男。

檢方調查，黃男於2019年4月至1111人力銀行擔任電腦工程師，任職近2個月即離職。公司發現，原固定每天9點會更新的應徵者遲遲未更新，經查排程指令被刪除。

由於權限僅黃男、黃男上司及另一位工程師3人，而事發時段又正值黃男離職，聯想是否與黃男有關。公司主張，黃男到職沒多久疑似缺錢花用，依銀行借貸條件，進入系統偽造前3個月薪資證明，成功向銀行申請貸款，還偷將線上客服程式存入個人電腦。

公司也發現，公司禁止使用遠端軟體進入公司網路系統，且一般需使用公司電腦登入系統，才能辦理離職手續，黃男卻在案發當天上午7點06分還未進入公司時，就以手機提交離職申請，因此向刑事局報案提告。

黃男到案後，承認偽造薪資證明借貸及複製公司客服系統，但否認以程式修改公司排程。不過，檢方調查發現，黃男當天上午6時許確實有上網搜尋如何刪除排程，並在排程被刪時段開啟TeamViewer，認定是黃男所為，今依法起訴。

1111表示，對此發生於去年的不法案件，是因內控嚴格落實，才在第一時間主動糾舉報案，對於首次發生為求私人利益，擅改自己資訊的案件，經查確認未影響客戶、會員權益，主動向司法單位提告。

北市一名黃姓1111人力銀行前工程師，涉嫌偽造薪資證明向銀行借貸、以遠端系統登入公用電腦等，遭台北地檢署依法起訴。圖／聯合報系資料照
北市一名黃姓1111人力銀行前工程師，涉嫌偽造薪資證明向銀行借貸、以遠端系統登入公用電腦等，遭台北地檢署依法起訴。圖／聯合報系資料照

離職 薪資 偽造文書

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