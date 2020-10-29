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兒子生前紀念紅包被偷 竊賊不認也不還判刑10個月

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

吳姓婦人不捨兒子過世，隨身背包帶著兒子生前包給她4萬6000元紅包留念，去年9月間住院時遭竊，監視器錄到陳姓女子利用病患及家屬睡眠休息凌晨時段，逐一侵入病房物色財物等跡證，苗栗地方法院最近依竊盜罪，判處陳女10個月徒刑。

法官量刑時，特別論及吳婦失竊現金是兒子往生後，所留下來的紅包，她才將這麼多錢帶在身上，就是因為捨不得兒子，她只希望陳女能將紅包歸還，那是給他最大的安慰，但陳女迄未歸還，也沒有達成和解或賠償損害，判決陳女未扣案犯罪所得4萬6000元沒收，全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

判決書指出，陳女去年9月25日凌晨1點37分在吳婦病房，行竊病床旁置物櫃中側背包，拿到病房廁所內，取出4萬6000元紅包後離去，陳女矢口否認犯案，辯稱她真的沒有拿吳的錢，她當時是住院病人，她的黃姓友人也在住院，打電話給她，沒有告訴病房號碼，她要去關心友人，才一間一間進去察看。

法官說，警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲陳女，陳女已不止一次在醫院內尋找黃姓友人，且均同樣涉及竊盜案件，即使為尋找所謂住院中的黃姓友人，可以直接向友人確認病房位置，或詢問醫院護理站人員，卻於深夜時段逐一進入各間病房尋找，與常情甚相違背。

陳女凌晨時段逐一侵入病房物色財物，偷竊住院吳姓婦人4萬6000元紀念紅包，苗栗地院判決10個月徒刑。圖／本報資料照片
陳女凌晨時段逐一侵入病房物色財物，偷竊住院吳姓婦人4萬6000元紀念紅包，苗栗地院判決10個月徒刑。圖／本報資料照片

紅包 監視器 竊盜

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