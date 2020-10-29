影／明德外役監獄受刑人逃76天過慘日子 投案時面容憔悴

明德外役監獄受刑人連三榮逃亡76天，今天主動向警方投案，他的逃亡過程也曝光，連三榮因從小在山區生活，對山區道路瞭若指掌，且經常更換躲藏地點，同一地點停留不會超過3天，增加查緝困難。

不過警方全力清查他的人脈和可能藏匿地點，斷其金脈，逼得連三榮幾乎不敢露面都躲在山上，日子過得很慘，今天投案時是「面容憔悴」，警詢後解送台南地檢署歸案，將到台南監獄服完其他餘刑。

據了解，連三榮8月14日趁著自主監外工作機會脫逃，警方可說是一路追著他跑，因跳入水圳逃逸後，只有穿吊帶內衣及短褲，曾跑到沿海找朋友換衣服，但友人都擔心受他牽連，警方追查行動也非常快，連三榮後來一直躲在很熟悉的東山及東原山區，還曾自豪在山區遇上警察也不怕。

不過警方追查行動嚴密，連中秋節烤肉，新營太子爺生日等重要節慶，都派出大批警方監控連三榮可能出入的地點，連三榮也很謹慎，像山區寺廟很方便，但他都不敢現身，也多會戴口罩躲監視器，知道警方會清查工寮，也不敢住工寮，經常是穿雨衣躲在樹上，忍受蚊蟲叮咬，吃飯也是有一頓沒一頓，常是採野果喝山泉水，過得如驚弓之鳥。