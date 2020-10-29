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追查違法航空器 南投檢警又查扣一架R22直升機

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投地檢署偵辦私人直升機違法飛行，今天會同南投警分局、民航局人員在台中市外埔區一處偏遠倉庫，發現一架Robison R22Beta Ⅱ型2人座直升機 ，並將所有人陳姓男子帶回偵訊，這是南投地檢署最近查扣的第三架直升機，檢方也呼籲曾在南投違法飛行的民眾儘速向專案小組自首。

南投地檢署10月初接獲檢舉，掌握曾在南投縣境內違法飛行的直升機，指派檢察官張姿倩召集相關單位組成專案小組，本月23日在南投縣名間鄉倉庫查獲廖姓台商所有之 Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直生機、尚未組裝完成之法國SA341G型5人座直升機各一架，及外觀破損的R22型直升機座艙等物品。

檢警擴大追查，今天會同民航局在台中市西區、南區搜索陳姓男子住處，並在大埔區一處偏遠倉庫內，發現一架 Robison R22Beta Ⅱ型2人座直升機，並傳喚陳姓男子到案說明。

據了解，最近這架直升機並無飛行紀錄，但曾有民眾搭乘過陳所駕駛的直升機在南投地區飛行，檢方除查扣機 、油桶等物品，也根據直升機上GPS定位系統查證相關飛航紀錄。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，為了維護飛航及民眾安全，檢方將全面清查在南投縣違法飛行的航空器，如果沒有相關證照和民航局准許，任意起降飛航，違反民航法第103條「使用未領適航證書之航空器飛行者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」；104條「未領檢定證及體格檢查證而從事飛航，處5年以下有期徒刑或新台幣100萬元以下罰金」，檢方會根據事證逐一釐清，也呼籲曾違法駕駛航空器的民眾主動自首以減輕刑責。

南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供

直升機 民航局 檢察官

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