追查違法航空器 南投檢警又查扣一架R22直升機

南投地檢署偵辦私人直升機違法飛行，今天會同南投警分局、民航局人員在台中市外埔區一處偏遠倉庫，發現一架Robison R22Beta Ⅱ型2人座直升機 ，並將所有人陳姓男子帶回偵訊，這是南投地檢署最近查扣的第三架直升機，檢方也呼籲曾在南投違法飛行的民眾儘速向專案小組自首。

南投地檢署10月初接獲檢舉，掌握曾在南投縣境內違法飛行的直升機，指派檢察官張姿倩召集相關單位組成專案小組，本月23日在南投縣名間鄉倉庫查獲廖姓台商所有之 Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直生機、尚未組裝完成之法國SA341G型5人座直升機各一架，及外觀破損的R22型直升機座艙等物品。

檢警擴大追查，今天會同民航局在台中市西區、南區搜索陳姓男子住處，並在大埔區一處偏遠倉庫內，發現一架 Robison R22Beta Ⅱ型2人座直升機，並傳喚陳姓男子到案說明。

據了解，最近這架直升機並無飛行紀錄，但曾有民眾搭乘過陳所駕駛的直升機在南投地區飛行，檢方除查扣機 、油桶等物品，也根據直升機上GPS定位系統查證相關飛航紀錄。