投檢查辦直升機違法飛行 再追出1嫌到案並查扣

南投地檢署持續追查直升機違法飛行案，繼查扣一名廖姓台商放置名間鄉倉庫的直升機後，循線另查出一名陳嫌疑持有航空器違法在南投飛行，今天到台中搜索查扣並傳喚陳嫌到案。

南投地方檢察署指揮南投縣警察局南投分局，會同交通部民用航空局人員，今天持搜索票前往台中市西區、南區、外埔區等地搜索，在台中市外埔區一處廠房扣得陳嫌持有的R22直升機1架，並傳喚陳嫌到案。

南投地檢署指出，今年10月初掌握轄內有直升機違法飛行情資，相關單位組成專案小組，10月23日先在南投縣名間鄉查獲廖嫌所有的R22直升機1架、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直升機1架，及外觀破損的R22型直升機座艙、外殼、零件等證物。

專案小組檢視相關事證，另外再追出陳嫌疑持有航空器，違法在南投上空飛行，經向法院聲請搜索票獲准，今天前往陳嫌位於台中市住處、承租的外埔區廠房執行搜索，扣得直升機1架、油桶等物，並根據直升機的全球衛星定位系統，查證相關飛航紀錄。

南投居民日前指出，名間鄉一處廠房停放私人直升機，好幾年來違法飛行，工廠負責人被稱為「廖董」，檢警23日搜索名間鄉這處工廠倉庫並查扣直升機，由於「廖董」仍滯留中國大陸，因此當時是傳喚「廖董」的妻子及幫忙維修直升機的陳姓男子到案說明。

南投檢警從「廖董」這件案子，循線再追出陳嫌疑持有航空器在南投上空違法飛行，陳嫌今天下午從台中被帶回南投，準備由檢察官複訊；究竟陳嫌與「廖董」有無關係、曾被居民拍到在南投上空飛行的直升機是否由陳嫌駕駛等細節，待檢方進一步釐清。