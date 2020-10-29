「我要大開殺戒」 囂張男砍人前臉書限時動態貼持刀照

新北市黃姓男子不滿黃姓老闆將其被解僱之事告知其父親，先在個人臉書限時動態上，張貼寫著「我要大開殺戒」，當天就持刀上門找老闆，還揮刀砍人，才逃下樓就被趕來的員警逮捕。新北地檢署今天依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，34歲黃姓男子今年10月4日中午得知黃姓老闆將他被解僱之事，告知其父親，心生不滿，當天下午2時30分在其臉書限時動態，上傳一張寫著「人生嘛我要大開殺戒！人在長江路路」的右手持刀照片。

當天晚上6時，黃男持刀登門找黃姓老闆理論，雙方隔著公寓4樓鐵門當面發生口角爭執，趁黃姓老闆開門之際，立馬揮刀朝對方頭部砍殺數刀，導致黃姓老闆頭部及身體多處刀傷，經送醫急救撿回一命。

黃男行凶逃下樓時，被獲報趕到的員警當場逮捕，並在其機車置物箱內起獲凶刀一把。黃男於警詢時辯稱，只是一時氣憤，並無殺人犯意。新北地檢署今天依殺人未遂罪起訴黃男。