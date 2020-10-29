新北環境稽查組聯手4單位 逮3假整地涉真棄置業者

新北市環境稽查組等單位今天宣布查獲非法回填案，約談李姓、吳姓和廖姓業者說明，後續將依廢棄物清理法法辦，可求處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，還要清除違規棄置的廢棄物。業者則聲稱停車場需要磚瓦作為基底，並非掩埋廢棄物。

民眾通報環保局，有非法業者在林口區南勢山區回填廢棄物及土石方，環境稽查重案組會同農業局、林口警分局、林口區公所及調查局追查，運用空拍機並調閱監視器、環保車輛GPS軌跡，查出業者竟假借蓋停車場名義回填及堆置營建廢棄物。

環保局表示，廢棄物產源多來自大台北拆除、裝潢產生的營建廢棄物，依規定應載到合法廢棄物處理場，但建商或裝潢業者為節省廢棄物處理費用，以1車5000元到8000元代價，委託業者協助載運到林口南勢山區棄置回填。