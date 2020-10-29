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北市男童疑頻遭家暴 這次脫光光在路邊哭收書包

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，鄰居打113通報。台北市議員陳怡君下午在議會質詢指出，其實男童兩年前就曾遭家暴，且立案11次，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳，甚至疑遭棍棒毆打，但紀錄上卻說是男童自己的情緒行為，去年解除列管。

陳怡君質詢時請家防中心說明此案，但家防中心主任陳淑娟說，因兒少法規定案情無法揭露，陳怡君批評，這是隱私還是隱匿？家防中心收到通報去了解，卻說是孩子有情緒行為，但難道家長沒有責任？陳淑娟說，家長也有逾越合理管教範圍。

陳怡君說，家防中心說同學情緒失當，她去找他父親繼母，也說孩子在演戲，但這麼多次，孩子會一直情緒失當，不是也是大人的責任？家防中心說，經過調查，的確父母也逾越合理管教，後續已加強親職教育的能力。

陳怡君說，她2年前就追踪過此案，但沒有改善，市府也只請家防官協助約制父親，但都只有口頭告誡，開了兩次列管會議，109年2月就解除列管。但小孩子這次被趕出門，還脫光衣服被羞辱。

另外，解除列管卻還有面訪、電訪多次，可見還有狀況，且她去找小朋友的母親，出示身上大大小小傷痕的證據， 新舊傷不斷，難道列管解除就不能再列管。

陳怡君說，根據解除列管前的紀錄，108年4月通報，指孩子說謊，遭父親以衣架責打，輕微瘀傷，但親人提供的照片，疑是被棍棒打，甚至還說有的是小朋友自己捏手，或是閃躲父親要拿腰帶打他閃躲造成，這令她不能接受， 為何不指責施暴父親？ 都是小朋友不好？

她要求未來訪視或家訪，應要有照片佐證，電訪需錄音存證，通報紀錄需有雙方說明，並協助孩童至醫院做身心評 估檢查，若原生家庭不適合教養，應研議長期安置、家庭寄養。家防中心指出，108年5月已經有帶小朋友做身心評鑑並就診，相關訪問都有紀錄都有做，並每月查核。

台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，台北市議員陳怡君還發現男童身上新舊傷痕並陳，疑遭家暴。圖／陳怡君提供
台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，台北市議員陳怡君還發現男童身上新舊傷痕並陳，疑遭家暴。圖／陳怡君提供
台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，台北市議員陳怡君還發現男童身上新舊傷痕並陳，疑遭家暴。圖／陳怡君提供
台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，台北市議員陳怡君還發現男童身上新舊傷痕並陳，疑遭家暴。圖／陳怡君提供

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