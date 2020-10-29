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安平港3釣客遭浪打落海 海巡平安救起

中央社 / 台南29日電

台南市3名男子今天上午到安平商港南防波堤釣魚時，遭突然自外海湧上的海浪打落海中，海巡隊接獲通報後及時前往將3人救起，初步檢視發現傷勢無礙，3人自行返家休息。

海巡署南部分署第四（台南）海巡隊指出，上午7時4分接獲民眾報案指稱，在安平商港南防波堤公告開放海釣區域有釣客不慎落海，隨即派遣2艘船艇出勤前往救援，7時15分於安平商港南防波堤港內陸續發現3名落海民眾，立刻拋送救生圈將落海者接駁至艇上。

第四海巡隊指出，落海民眾表示，上午於防波堤釣魚時，一陣海浪突然自外海湧上，導致閃避不及落海。經海巡人員檢視意識皆清楚，其中洪姓男子的右手、右腳有輕微擦傷，於7時27分載返隊部碼頭，由警消人員協助包紮後，3人都表示身體無大礙，隨後自行返家，並對海巡人員火速救援表示謝意。

第四海巡隊表示，近期受鋒面影響，海象瞬息萬變，呼籲民眾應於合法垂釣區釣魚，並確實穿戴防滑鞋、救生衣等安全裝備，隨時注意自身安全。

海巡署 碼頭

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