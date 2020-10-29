女子偷取百貨公司服飾食髓知味 穿同一雙鞋露餡被捕

33歲翁姓女子本月26日利用中西區百貨公司周年慶，店員忙於招呼人潮，趁機偷取一件外套後，28日再到同一家店偷取另一件服飾，由於她穿著同一雙水藍色布鞋，被店員發現報警，今天依竊盜罪嫌法辦。

109年10月27日接獲報案，轄區內百貨公司有店家服飾遭竊，依規定受理報案後立即展開調查，於昨(28)日晚間20時許員警正積極調查，在遭竊店家周邊蒐集相關事證，即由店家通知疑似竊嫌再度光臨，員警即上前盤查並在其所攜帶手提袋起獲相關證物，當場人贓俱獲。

據了解，翁姓女子本月26日利用百貨公司周年慶，人潮湧進之際，看準服飾商家人員忙錄疏於防範，隨手竊取展示架上服飾，案經本分局於27日受理商家報案後，員警即積極調查。