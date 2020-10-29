聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子偷取百貨公司服飾食髓知味 穿同一雙鞋露餡被捕
33歲翁姓女子本月26日利用中西區百貨公司周年慶，店員忙於招呼人潮，趁機偷取一件外套後，28日再到同一家店偷取另一件服飾，由於她穿著同一雙水藍色布鞋，被店員發現報警，今天依竊盜罪嫌法辦。
109年10月27日接獲報案，轄區內百貨公司有店家服飾遭竊，依規定受理報案後立即展開調查，於昨(28)日晚間20時許員警正積極調查，在遭竊店家周邊蒐集相關事證，即由店家通知疑似竊嫌再度光臨，員警即上前盤查並在其所攜帶手提袋起獲相關證物，當場人贓俱獲。
據了解，翁姓女子本月26日利用百貨公司周年慶，人潮湧進之際，看準服飾商家人員忙錄疏於防範，隨手竊取展示架上服飾，案經本分局於27日受理商家報案後，員警即積極調查。
翁女竟食髓知味再次進入店家，當服務人員拿服飾供其試穿時，發現手提袋內有日前遭竊服飾及先前試穿未返還服飾，馬上通知員警，當場人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。翁女供稱，她打算將26日偷的衣服要歸還店家，但因店員都表示她從頭到尾都未表明，警方認為她的供詞避重就輕，依法調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言