苗栗市公所送名牌防寒大衣 員警揪甘心

苗栗市公所感謝苗栗警察分局員警長期對地區治安的維護及貢獻，編列50萬元預算，購買119件名牌防寒外套，苗栗市長邱鎮軍今天代表致贈，提供員警執勤使用，苗栗分局長楊贊鈞代表接受，充分顯現出「警民合作」的氣氛。

至致贈儀式今天上午在苗栗分局4樓禮堂舉辦，邱鎮軍表示，警察每天站在第一線作為人民保母，打擊犯罪、維持交通秩序及為民服務，24小時全年無休的付出，公所編列50萬元預算添購防寒外套，讓員警在冬天寒冷時節執勤保暖。