苗栗市公所送名牌防寒大衣 員警揪甘心
苗栗市公所感謝苗栗警察分局員警長期對地區治安的維護及貢獻，編列50萬元預算，購買119件名牌防寒外套，苗栗市長邱鎮軍今天代表致贈，提供員警執勤使用，苗栗分局長楊贊鈞代表接受，充分顯現出「警民合作」的氣氛。
至致贈儀式今天上午在苗栗分局4樓禮堂舉辦，邱鎮軍表示，警察每天站在第一線作為人民保母，打擊犯罪、維持交通秩序及為民服務，24小時全年無休的付出，公所編列50萬元預算添購防寒外套，讓員警在冬天寒冷時節執勤保暖。
楊贊鈞感謝市公所，讓員在寒風中執勤更添溫暖，實在是「揪甘心」，同時也期勉同仁把治安、交通及為民服務工作做好，全力維護治安穩定、交通順暢及加強服務民眾工作，不要辜負全體市民的期待，給予鄉親一個安全的生活環境。
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