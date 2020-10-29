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目擊遊客嚇壞！新北大都會公園驚傳女子墜橋 送醫不治

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北大都會公園三重段，今天上午傳出女子墜橋意外。記者林昭彰／翻攝
新北大都會公園三重段，今天上午傳出女子墜橋意外。記者林昭彰／翻攝
新北大都會公園三重段某座跨越疏洪道的景觀休閒橋，今天上午10時許傳出女子墜橋意外，重重摔在橋下的柏油路面。在公園從事休閒活動的民眾目擊，嚇得驚慌不已，立刻打電話報案。

員警到場查出墜橋女子姓吳、36歲，已緊急通報救護車送往北市馬偕醫院急救，至於事故詳細發生原因，仍待警方進一步調查。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

【中央社／新北29日電】

新北市三重區大都會公園今天上午發生疑似輕生事故，有民眾目擊一名女子從辰光橋上一躍而下，嚇得趕緊報警救人，但送醫急救後仍宣告不治，詳細發生原因待調查。

新北市三重警分局上午10時許接獲民眾通報，指三重區大都會公園辰光橋發生墜橋事故，警消獲報趕到現場時，墜橋的36歲吳姓女子已呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），送往台北市馬偕醫院急救後宣告不治。

據了解，吳女戶籍在新北市林口區，目前正由林口警分局協尋家屬中，事故詳細發生原因待進一步調查

新北大都會公園三重段，今天上午傳出女子墜橋意外。記者林昭彰／翻攝
新北大都會公園三重段，今天上午傳出女子墜橋意外。記者林昭彰／翻攝
警方在現場採證。記者林昭彰／翻攝
警方在現場採證。記者林昭彰／翻攝

事故 新北 救護車

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