男爬高鐵台北站月台門 警依公共危險罪嫌送辦

高鐵台北站稍早發生旅客攀爬月台門意外。圖／截自高鐵官網 一名30歲陳姓男子今天上午攀爬至高鐵台北站月台門，造成部分列車延誤。警方獲報後到場，發現陳男頭部有撕裂傷，由員警戒護送醫，將依違反公共危險罪嫌把人送辦。

台灣高鐵表示，今天上午7時35分，一名旅客攀爬台北站月台門，站務員發現後立即按月台的緊急按鈕，進站列車緊急停車，攀爬月台的旅客輕微擦傷，由鐵路警察戒護送醫治療。

鐵路警察局台北分局表示，接獲高鐵公司通報後，派2名員警到場，發現攀爬月台門的是一名30歲陳姓男子，因陳男頭部有撕裂傷，由員警戒護送醫。陳男疑有自行割腕傷勢，其中右手有較深傷口，左手有多道淺割裂傷。

警方初步查出，陳男當時先攀爬過月台後，站立在月台邊側，高鐵列車進站時，陳男則卡在月台門內側，經高鐵站務員發現後，陳男又自行爬回月台。

警方已把陳男送往台北市立聯合醫院中興院區就醫，後續不排除依違反公共危險罪嫌把人移送檢方偵辦。

台灣高鐵表示，事件發生後，緊急啟動月台調度，造成部分列車延誤，上午8時15分已恢復正常。