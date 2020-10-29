男爬高鐵台北站月台門 警依公共危險罪嫌送辦
一名30歲陳姓男子今天上午攀爬至高鐵台北站月台門，造成部分列車延誤。警方獲報後到場，發現陳男頭部有撕裂傷，由員警戒護送醫，將依違反公共危險罪嫌把人送辦。
台灣高鐵表示，今天上午7時35分，一名旅客攀爬台北站月台門，站務員發現後立即按月台的緊急按鈕，進站列車緊急停車，攀爬月台的旅客輕微擦傷，由鐵路警察戒護送醫治療。
鐵路警察局台北分局表示，接獲高鐵公司通報後，派2名員警到場，發現攀爬月台門的是一名30歲陳姓男子，因陳男頭部有撕裂傷，由員警戒護送醫。陳男疑有自行割腕傷勢，其中右手有較深傷口，左手有多道淺割裂傷。
警方初步查出，陳男當時先攀爬過月台後，站立在月台邊側，高鐵列車進站時，陳男則卡在月台門內側，經高鐵站務員發現後，陳男又自行爬回月台。
警方已把陳男送往台北市立聯合醫院中興院區就醫，後續不排除依違反公共危險罪嫌把人移送檢方偵辦。
台灣高鐵表示，事件發生後，緊急啟動月台調度，造成部分列車延誤，上午8時15分已恢復正常。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言