影／姑姑撂人「孝女白琴」討債？侄子到警局提告恐嚇

「你現在這麼好過卻騙阿姑的錢，拜託你趕快還錢，別再騙阿姑的錢…」台中市街頭昨天下午，有討債集團以「孝女白琴」電子花車對著一戶民宅強力放送討債，指控劉姓男子欠姑姑錢不還。被討債的劉姓男子經營洋酒門市，他表示，姑姑以介紹人脈仲介費，索價2000萬元，他認為不合理，沒想到親姑姑竟以「孝女白琴」討債，讓他心生恐懼，今天到警局提告恐嚇。

劉姓男子說，姑姑十年前有介紹人脈給他，最近因不好過，兩個多月前多次以索取仲介費為由，一路從二百萬、四百萬，現在要2000萬元，他認為不合理，沒有給，沒想到姑姑多次找人到岳父母家門口，以「孝女白琴」指名道姓討債，包括他和岳父母、妻兒都很害怕，他不敢到岳父母家，孩子作息也大受影響，他決定提告。

昨天下午3時許，有一輛電子花車停在透天民宅前，一名女子透透過廣播放送，以台語指名道姓「某某某，姑姑信任你，你卻騙阿姑的錢就閃得不見人影，趕快出來面對，阿姑需要你，需要這筆錢。」「某某某，你現在這麼好過卻騙阿姑的錢，拜託你趕快還錢，別再騙阿姑的錢，不然真的是…」。