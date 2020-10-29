騎腳踏車出門迷途到凌晨2點 八德警急送7旬翁返家

桃園市八德警分局廣興派出所員警陳世忠、李萱瑩，昨天凌晨在執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱有名老人神情徬徨牽著腳踏車站在馬路旁，疑似是迷途，趕緊前往處理並將其送返家。

八德區一名約7旬林姓老翁，27日下午獨自騎腳踏車外出，不料出門後便迷失方向，直到28日凌晨2點半仍牽著腳踏車在街頭徘徊，所幸有熱心民眾協助報案，才由員警介入調查，反覆詢問林姓老翁住所的確切位置。

警方先向老翁詢問姓名與住址，但林翁不願說出自己的名字，又無法清楚表達身分，一直嚷嚷說自己住在建國路和大湳市場附近，但這兩地相差甚遠，一時之間員警也傷透腦筋。

與老翁言談過程，警員李萱瑩眼尖看到老翁口袋塞了一些東西，提醒他檢查口袋有沒有證件或其他資料，老翁掏了掏口袋拿出一些紙，果不其然就發現一張老翁的駕照，經查證駕照後確認老翁的身分。

警方表示，林翁就住在附近一公里的廣隆街附近，隨後以步行方式護送林翁返家。林翁的家人說，林翁之前也有騎腳踏車出門晚歸的狀況，只是沒有想到這次會迷途到半夜未歸，未來會多加注意，感謝警方積極協助將家人送返家。