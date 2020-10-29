北市男騎車理髮卻走路回家 誤以為失竊文山警速尋回
台北市文山二警分局興隆派出所，日前凌晨接獲報案，一名楊姓男子傍晚將機車停放於住家附近，後來卻消失不見，員警耐心調閱監視器畫面及協助楊男回憶下午曾經去過的地點後，才發現是剪完頭髮忘記騎車回家，最終順利尋回機車。
日前興隆派出所警員楊鳳明、邱進成、黃稚涵等3人巡邏時，接獲通報有一名楊姓男子機車失竊，員警隨即趕赴現場，楊男見員警到來，焦急地訴說：「我的車子傍晚停在這，現在怎麼不見了？」，員警除安慰楊男情緒外，並在楊男住家周遭尋找機車，另方面通知派出所內的同事協助調閱監視器畫面，卻遍尋不著，也沒有從監視器見楊男騎機車返家的影像。
警方研判楊男的說法可能與事實有所出入，便向楊男詢問下午騎乘機車曾前往何處，楊男稱：「我傍晚就去興隆路上的理髮廳，剪完頭髮就返家。」此時三員到楊男所稱的理髮廳查看，果不其然機車就在離家四百公尺處的理髮廳前騎樓停放，楊男說因平時習慣步行到理髮廳理髮，所以理髮完就步行返家，忘記將機車騎回，楊男直說抱歉，並再三感謝員警幫忙。
文山二警分局提醒大眾，汽機車不見的報案時有所聞，但許多案件都在釐清後，才發現只是記錯位置，警方提供小撇步，只要利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，即能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。萬一真的遭竊，第一時間也能提供警方相關資訊，即時調閱監視器畫面。
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