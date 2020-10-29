影／賓士男遭大貨車按喇叭 當街攔車怒拿球棒猛砸

台中市黃姓男子26日駕駛賓士車行經西屯區環中路二段時，疑不滿大貨車司機按喇叭，黃開車擋在大貨車前，還持球棒不斷猛砸大貨車的駕駛座玻璃、車頭、車燈等，黃二度持球棒猛砸後，開車逃逸，大貨車司機事後將行車記錄器發布到網路上，引發網友討論，第六警分局表示，昨晚已通知黃到案，並將全案依傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，黃姓男子（32歲）26日上午11時許，駕駛一輛賓士車行經西屯區環中路二段近經貿路，往北屯方向時，疑不滿由鄧姓男子駕駛的大貨車長按喇叭，黃因而心生不滿，在車輛行進間，以賓士車擋在鄧的大貨車前，隨後黃拿球棒先對大貨車的駕駛座側玻璃猛砸，玻璃碎片割傷鄧，隨後黃又再度持球棒破壞大貨車的擋風玻璃、車頭燈等物品，隨後開車逃逸。