耶！台南麻豆警方找回9部失竊單車 國中生失主開心跳躍

台南市麻豆警分局總爺派出所轄區10月間多位民眾報案單車遭竊，最小被害人是國中生，警方清查過濾轄區可疑人口後，查獲19歲柯姓及68歲李姓兩名嫌犯，柯姓男子涉嫌騎摺疊腳踏車尋找作案目標後，再將單車移動到易下手的地點，再跟著李嫌開車將高價的公路單車竊走，警方共找回9部單車，一名國中生上學代步的單車遭竊後，一直悶悶不樂，聽到阿嬤說「警察找回的單車了」，開心地跳起來比耶！

據指出，單車的失主多半是國中生、高中生或社會人士，學生多是停放在學校周邊，並不是很安全的地方，有的單車甚至沒有上鎖，社會人士多是騎車到麻豆國中後方公11運動，要回家時才發現單車不見了，單車多是單價較高的公路車，一輛至少7千或上萬元，但單車沒有車牌號碼，警方追查上較困難，但看到學生失主很失意，「很多人讀書幾乎都有失車的經驗」，雖然不是很高價，但對生活很不方便，警方全力偵辦。

據指出，10月16日民眾報失竊的時間地點，有人發現2名疑似犯嫌身影在搬運與遭竊特徵雷同之自行車，隨即組成專案小姐，經多日跟監追查，循線緝獲都住在麻豆區的19歲柯姓竊盜犯嫌及協助竊盜並收受贓物之68歲李姓犯嫌，到手的單車以2千至3千不等價格，由李嫌收購。

2嫌因擔心遭發現，分別將竊取的自行車藏匿在多處地點，警方陸續在麻豆區多處及李嫌住宅起獲自行車贓物共9輛，李嫌一度推託是自己多年前購買及親屬所有，但警方比對後發現多部自行車特徵與報案人供述相同，戳破犯嫌謊言。