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影／疑搶快左轉撞直行車 波及路旁騎車回收大叔3人傷
台中市吳姓男子今天凌晨1時許，開車行經西屯區環中路時，欲左轉漢翔路，但他疑搶快左轉，撞上在環中路對向車道直行的轎車，還波及在路口停等紅燈的一名資源回收的機車騎士，造成3人受傷，三名涉案車主都無酒精濃度，警方初判是違反號誌管制才會釀禍，全案將依規定後續處置。
據查，吳姓男子（19歲）在今天凌晨1時許，開車沿環中路行駛，行經漢翔路口時欲左轉，吳疑搶快，在左轉燈未亮起前就搶先左轉，導致張姓女子（43歲）開車直行在環中路對向車道，直接攔腰撞上，巨大的衝擊力還波及騎車在路口停等紅燈的李姓男子（44歲），李機車所連接的資源回收連結子車也被撞翻，回收物散落一地。
第六警分局交通分隊獲報到場，三人都已送醫治療，經查，三名駕駛都無酒精濃度，全案初判是吳違反號誌管制，全案將由交大事故組分析肇因，若吳違規事證明確，將依法告發，可開罰900元。
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