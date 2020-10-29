清晨瘋狗浪！台南3名釣客被大浪打落海

「快來救人，有釣客被大浪打到落海！」台南市安平區安平商港南堤岸，今晨7點多，突然一陣大浪沖上南堤岸，3名男釣客閃避不及落海，海巡和消防人員獲報前往搶救，順利救起3人都有穿救生衣，沒有大礙未送醫。

消防局救災救護中心今晨7點多接獲報案，海巡署第六巡防區來電指稱，安平商港安檢所南堤有釣客落海，中心派遣安南中隊、特小、安平、和緯及永華等分隊，出動11車3艇25人前往，並通知安平港務消防隊派員救人。報案人郭先生表示，落海者已救起並由海巡人員帶回台南海巡隊。

灣裡分隊救護車到達現場後，其中一名肢體有擦傷，現正由安平港91處置中。另兩位釣客經測量生命徵象均為正常，也表示沒有受傷不願就醫。